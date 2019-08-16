Sakaryaspor-Kocaelispor maçı bilet fiyatları açıklandı

Sakaryaspor Yönetim, Kocaelispor maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Bugün itibariyle satışa çıkan biletlerin satışları maç gününe kadar devam edecek. Öte yandan Sakaryaspor yönetiminden yapılan bilet fiyatı açıklamasında deplasman tribünü ile ilgili herhangi bir ifade yer almadı.

İşte Sakaryaspor-Kocaelispor maçının bilet fiyatları:

Kale Arkası Üst: 10 TL Alt: 15 TL

Maraton: Üst: 20 Alt: 25 TL

Numaralı Üst: 50 TL

Numaralı Alt: 100 TL

VİP: 100 TL