Ataevler’de yılan korkusu!

Kartepe Ataevler Mahallesi’nde halkın ve çocukların yoğun olduğu sokakta görülen yılanlar korkuya neden oldu. Serzenişte bulunan mahalle sakinleri, "Yılanlar, mahallelere inince mahalle sakinlerinin korkmasına neden oldu. Özellikle sağanak sonrası yuvalarından çıkan yılanlar, sitelerin bahçesine kadar giriyor. Sitenin yanındaki boş arazi her yıl temizleniyordu ancak bu yıl temizlenmedi. Otlar boyumuzu geçti. Burası yılanların yuvası oldu. Yetkililerin bir an önce önlem almasını talep ediyoruz. Şimdiye kadar üç tane yılan gördük sitemizde. Çocuklarımızı sokmasından yana endişeliyiz" diyor.