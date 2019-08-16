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Ataevler’de yılan korkusu!

Kartepe Ataevler Mahallesi’nde halkın ve çocukların yoğun olduğu sokakta görülen yılanlar korkuya neden oldu.
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Kartepe Ataevler Mahallesi’nde halkın ve çocukların yoğun olduğu sokakta görülen yılanlar korkuya neden oldu. Serzenişte bulunan mahalle sakinleri, "Yılanlar, mahallelere inince mahalle sakinlerinin korkmasına neden oldu. Özellikle sağanak sonrası yuvalarından çıkan yılanlar, sitelerin bahçesine kadar giriyor. Sitenin yanındaki boş arazi her yıl temizleniyordu ancak bu yıl temizlenmedi. Otlar boyumuzu geçti. Burası yılanların yuvası oldu. Yetkililerin bir an önce önlem almasını talep ediyoruz. Şimdiye kadar üç tane yılan gördük sitemizde. Çocuklarımızı sokmasından yana endişeliyiz" diyor.

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Yorumlar

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Kartepeli - ATAEVLER MAHALLESİNİ düşünenmi var bi belediye başkanı var işi gücü SAPANCA YOLU KENARINDAKİ restourantlara kıyak geçmek ..birde muhtarımız var nasılsa her türlü kazanıyorum diyor iş yaptıgı yok işi gücü whatsabda durum yapmak ..park ve bahçelere 100 defa söyledik gelen yok 1 metre yolun kenarını alıyor defolup gidiyorlar sonrada gönül işiymiş yan gelin yatın bu akp ye oy verenin......

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 16 Ağustos 17:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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