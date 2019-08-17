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CHP'li eski vekilden Davutoğlu'na destek kararı!

Yeni parti çalışmaları sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket etme kararı alan CHP'li eski vekil İhsan Özkes, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Yeni parti çalışmaları sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket etme kararı alan CHP'li eski vekil İhsan Özkes, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP’nin müftü kökenli eski vekili Özkes, Davutoğlu ile hareket etmesini Çağlar Cilara'nın YouTube üzerinden yaptığı 10. Köy programına katıldığı programda açıkladı.

Özkes, Davutoğlu için "Bu toprakların kültürünü ve dünyayı da çok iyi bilen, çok okuyan biri" ifadelerini kullandı.

CHP'li eski vekil Özkes'in Ahmet Davutoğlu için yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Davutoğlu, sıradan bir insan değil. Çok birikimli birisi ve dini bilgiler dahil, bu toprakları kültürünü çok iyi bilen birisi. Çok okuyan birisi. Sadece bu toprakların dilini örfünü adetini bilmekten öte batı dillerini de bilen birisi. Dünyayı biliyor. Dolu bir kişi. Ve neticede böyle bir kişi olmasa sayın Cumhurbaşkanı tutup da danışmanıyken Dışişleri Bakanı yapmazdı. Ondan sonra da Başbakan yapmazdı. Netice de demek ki bir şeyler var ki, yani dolu dolu ki ondan yararlanmak istedi."

Oda tv.com 

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