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Büyükakın: Anlamasını beklemiyorum, gölge etmesin yeter

Gebze Metrosu'nun Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmesinin ardından Büyükakın için, "Beceremedi, devretti" yorumları yapan Lütfü Tükkan'a, Büyükakın'dan sert cevap geldi. Başkan Büyükakın, Türkkan'a yukarıdaki sözlerle yüklendi

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Gebze Metrosu ihalesinin Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmesinin ardından Büyükşehir'i hedef almıştı. Türkkan, Büyükkakın'a yönelik, "Beceremedi, bakanlığa devrediyor" ifadelerini kullanmıştı. Büyükakın'dan, Türkkan'ın o sözlerine sert yanıt geldi. Eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Başkan Büyükakın, " ''Kocaeli’ne hükümet eliyle yapılmış en büyük yatırımı kazandırırsın, anlamayan yine anlamaz. Lütfü Türkkan anlamadı diye, hizmetten, yatırımdan, Kocaeli’ne kazandırmaktan vazgeçecek değiliz. Anlamasını da bekliyor değiliz. Gölge etmesin başka ihsan istemez'' ifadelerini kullandı. 

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