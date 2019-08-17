Olay, İzmit Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Yasin Sarıoğlu ve karşısındaki kişi arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Karşı tarafın silahı ateşlemesi sonucunda yaralanan Sarıoğlu, olay yerine çağrılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, polisin silahı ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
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Galericiler Sitesi'nde silahlar konuştu
İzmit'te bulunan Galericiler Sitesi'ndeki tartışma büyüyerek, silahlı kavgaya döndü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz