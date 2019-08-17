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Galericiler Sitesi'nde silahlar konuştu

İzmit'te bulunan Galericiler Sitesi'ndeki tartışma büyüyerek, silahlı kavgaya döndü

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Olay, İzmit Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Yasin Sarıoğlu ve karşısındaki kişi arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Karşı tarafın silahı ateşlemesi sonucunda yaralanan Sarıoğlu, olay yerine çağrılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, polisin silahı ateşleyen kişiyi  yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.  

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