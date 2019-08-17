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Davutoğlu ve Soylu buluştu!

Davutoğlu, Türkiye siyasetinde kritik toplantılara ev sahipliği yapan Bolu Abant’taki bir otelde dün çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
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1 Mayıs 2016’da Pelikan bildirisinin yayınlanmasından kısa bir zaman sonra Başbakanlık’tan istifa eden Ahmet Davutoğlu, son zamanlarda eski partisine yönelik sert eleştirileri ile dikkat çekiyor.

Yeni parti kurma hazırlıkları yapan ve 2019’un sonunda partisinin kuruluşunu ilan edeceği söylenen Davutoğlu, Türkiye siyasetinde kritik toplantılara ev sahipliği yapan Bolu Abant’taki bir otelde dün çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Odatv'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı otelde aynı gün görüldü. İki ismin bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştiremediği teyit edilemedi. Erdoğan’ın Davutoğlu’na bir mesaj ilettiği yorumu yapıldı.

Berat Albayrak ve Pelikan ekibinin zaman zaman karşı karşıya geldiği Soylu’nun Ahmet Davutoğlu ile aynı otelde görülmesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

AKP’nin kuruluş yıl dönümü için partinin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda Ahmet Davutoğlu, Süleyman Soylu gibi isimlere hiç yer verilmezken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tam 7 kez video içerisinde yer almıştı.

Odatv.com

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