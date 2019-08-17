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Gazeteci Şahin Asker’in acı günü

Kartepe’nin Sesi Gazetesi’nin sahibi, gazeteci Şahin Asker’in Malatya’da ikamet eden ablası Fikriye Onay (75), önceki gün yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.
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Kartepe’nin Sesi Gazetesi’nin sahibi, gazeteci Şahin Asker’in Malatya’da ikamet eden ablası Fikriye Onay (75), önceki gün yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Merhum Abuzer Onay ile evli olan, 9 çocuk annesi Fikriye Onay, Malatya’da toprağa verildi. Ablasının cenazesi için Malatya’da bulunan Şahin Asker ve Onay ailesine başsağlığı diliyoruz.

 

 

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