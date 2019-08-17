Gazeteci Şahin Asker’in acı günü

Kartepe’nin Sesi Gazetesi’nin sahibi, gazeteci Şahin Asker’in Malatya’da ikamet eden ablası Fikriye Onay (75), önceki gün yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Merhum Abuzer Onay ile evli olan, 9 çocuk annesi Fikriye Onay, Malatya’da toprağa verildi. Ablasının cenazesi için Malatya’da bulunan Şahin Asker ve Onay ailesine başsağlığı diliyoruz.