Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:14 TSİ- Gündem G: Bugün 10:19 TSİ

İmamoğlu'nun ekibine bir Tüpraşlı daha

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcılığı için de Tüpraş'tan bir ismi tercih etti

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için önemli bir isim için daha TÜPRAŞ’tan bir ismi tercih etti. Başkan İmamoğlu hatırlanacağı üzere yaptığı ilk atamada 2005-2015 yılları arasında TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü yapan sonrasında emekliye ayrılan Yavuz Erkut’u genel sekreterliğe getirmişti. İmamoğlu’nun TÜPRAŞ’tan yaptığı ikinci atama Mehmet Murat Kalkanlı olmuştu. 20014-2018 yılları arasında TÜPRAŞ’ta yöneticilik yapan, son olarak Proje ve Yatırımlar Direktörü olarak çalışan Kalkanlı genel sekreter yardımcılığı görevine getirilmişti.

ERKUT'A YARDIMCI 

İmamoğlu’nun üçüncü TÜPRAŞ ataması ise Turgut Tuncay Önbilgin oldu. Kurumda önce Yatırımcı İlişkileri ve Stratejik Planlama Müdürü, son olarak da Finansal Planlama ve Yönetim Raporlama Direktörü olarak çalışan Önbilgin de Büyükşehir Belediyesine genel sekreter yardımcısı oldu.

Bugün 10:14 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli'de yağmur etkili oldu mask
Kocaeli'de yağmur etkili oldu
Büyükşehir, lüks cipini satıyor mask
Büyükşehir, lüks cipini satıyor
Erdoğan imzaladı: Yakup Karaca görevinden alındı! mask
Erdoğan imzaladı: Yakup Karaca görevinden alındı!
Ahbap Gebze kuruluyor mask
Ahbap Gebze kuruluyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"
Hürriyet'ten Volkan Konak müjdesi! mask
Hürriyet'ten Volkan Konak müjdesi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
Ahbap Gebze kuruluyor mask
Ahbap Gebze kuruluyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
Kocaeli'de yağmur etkili oldu mask
Kocaeli'de yağmur etkili oldu
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi" mask
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi"

GALERİ

Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL