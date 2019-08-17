İmamoğlu'nun ekibine bir Tüpraşlı daha

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için önemli bir isim için daha TÜPRAŞ’tan bir ismi tercih etti. Başkan İmamoğlu hatırlanacağı üzere yaptığı ilk atamada 2005-2015 yılları arasında TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü yapan sonrasında emekliye ayrılan Yavuz Erkut’u genel sekreterliğe getirmişti. İmamoğlu’nun TÜPRAŞ’tan yaptığı ikinci atama Mehmet Murat Kalkanlı olmuştu. 20014-2018 yılları arasında TÜPRAŞ’ta yöneticilik yapan, son olarak Proje ve Yatırımlar Direktörü olarak çalışan Kalkanlı genel sekreter yardımcılığı görevine getirilmişti.

ERKUT'A YARDIMCI

İmamoğlu’nun üçüncü TÜPRAŞ ataması ise Turgut Tuncay Önbilgin oldu. Kurumda önce Yatırımcı İlişkileri ve Stratejik Planlama Müdürü, son olarak da Finansal Planlama ve Yönetim Raporlama Direktörü olarak çalışan Önbilgin de Büyükşehir Belediyesine genel sekreter yardımcısı oldu.



