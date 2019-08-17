Yüzlerce izci Hasaneyn’de kamp yaptı

Kocaelili izcilik kulüplerinin yanı sıra, Ankara, Erzurum, Bursa, Yalova, Sakarya, Eskişehir illerinden izcilerin katıldığı 7 ile 18 yaş arasındaki izciler, bugün sona erecek olan “Doğal Afetler Bilinç Kampı”nı tamamlıyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer kamp alanını ziyaret ederek izcilerle bir araya geldi ve kamp hakkında bilgi aldı. Sezer, kamp alanını ziyaret ederek, izcilerle bir araya gelirken, her türlü doğal afete karşı, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Sağlık Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından eğitim verildi. İzciler böylece, afet durumlarında neler yapacaklarını öğrenmiş oldu.

KAMP HAKKINDA BİLGİ VERDİLER

Gölcük Belediyesi Spor Kulübü İzcilik Sorumlusu Feyzullah Yıldız ve Kamp Müdürü Eray Saral verdikleri bilgide, “17 Ağustos Depremi’nin yıl dönümünde Gölcük Belediyesi İzcilik Kulübü öncülüğünde Hasaneyn’de düzenlediğimiz “Doğal Afetler Bilinç Kampı”na başladık. Pazar günü (bugün) sabaha kadar sürecek kampta deprem, yangın, sel ve benzeri gibi afetlerde izcilerin neler yapması gerektiği anlatıldı. Bu sayede hem çocuklarımız doğal afetler konusunda bilinçlenmiş oldu, hem de Bilim Merkezi, Ormanya, SEKA Kağıt Müzesi, Körfez Turu gibi gezilere katılarak, Kocaeli ilimizi tanıdı, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer aldı” dedi.

“HAYATI VE DOĞAYI TANIMA FIRSATI BULUYORSUNUZ”

Sezer ise şunları söyledi: Doğal Afetler Bilinç Kampı, hayatın bir gerçeği olan doğal afetleri tanımanız açısından çok önemli. Burada hayatı ve doğayı tanıma fırsatı buluyorsunuz, liderlerinizin desteğiyle yönlendirmesiyle ciddi bir eğitim görüyorsunuz, bundan dolayı katılımınız için sizlere ve liderlik yapan izci kardeşlerimize can-ı gönülden teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.