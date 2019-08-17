Değirmendere’de heyecanlı gün

Gölcük Değirmendere Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası, bugün Değirmendere Sahili’nde düzenlenecek. Yüzlerce yüzücünün katılacağı dev organizasyon heyecana sahne olacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tüm hemşerilerini büyük heyecana sahne olacak şampiyonaya davet etti. 14. Gölcük Değirmendere Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ve GHSİM Kocaeli İl Müdürlüğü işbirliği ile saat: 09.30’da Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili’nde başlayacak.