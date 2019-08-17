Payasspor gücüne güç kattı

Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarını tamamlayan Payasspor, transferde de boş durmadı. Mavi-beyazlı kulübün müdürü Bülent Öntemel, Kartalspor'dan sağ bek Birtan Şenkardeşler, Çankaya FK'den orta saha oyuncusu Fatih Somuncu, Bucaspor'dan forvet Mümin Aysever ve sol açık Furkan Safi'yi transfer ettiklerini bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz