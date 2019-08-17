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Payasspor gücüne güç kattı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve sezonun ilk maçında 1 Eylül’de Kocaelispor’u konuk edecek olan Hatay Payasspor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı