Gista yeni sezona hazırlanıyor

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Kentimizin önemli basketbol kulüplerinden olan Gista Gençlik takımı basketbolcuları, bayramın hemen ardından top başı yaptı. Bayram sonrası sabah ilk iş olarak parkeye adım atan basketbolcular, yeni sezon öncesinde güç depoluyor. Gista takımının bireysel basketbol antrenmanları Başiskele Spor Salonu’nda sürüyor.