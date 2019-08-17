Kentimizin önemli basketbol kulüplerinden olan Gista Gençlik takımı basketbolcuları, bayramın hemen ardından top başı yaptı. Bayram sonrası sabah ilk iş olarak parkeye adım atan basketbolcular, yeni sezon öncesinde güç depoluyor. Gista takımının bireysel basketbol antrenmanları Başiskele Spor Salonu’nda sürüyor.
Bugün 11:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:51 TSİ
Gista yeni sezona hazırlanıyor
Kentimizin önemli basketbol kulüplerinden olan Gista Gençlik takımı basketbolcuları, bayramın hemen ardından top başı yaptı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz