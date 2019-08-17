Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:23 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:28 TSİ

Görme engelli yolcuya darp iddiası

iddialara göre Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'na binen görme engelli Süleyman Tamer Dinçgör, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İddialara göre 63 yaşındaki panik atak hastası görme engelli Süleyman Tamer Dinçgör, 21 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Gebze'de banliyö trenine bindi. Osmangazi durağı mevkiinde yanına yaklaşan kimliği belirsiz, 25-30 yaşlarındaki bir erkek, "Seni bu trenden atarım l.n" dedi. "Sen kimsin de beni buradan atıyorsun" yanıtını veren Dinçgör'ün sol göğüs hizasına öldürücü bir darbe vuran saldırgan daha sonra kayıplara karıştı.

ŞİKAYETTE BULUNDU 

Acı içinde kıvranan Dinçgör'ün yardımına diğer yolcular koştu. Tren durduruldu. Gönüllü bir şekilde avukatlığını üstlenen Tuncay Özcan ile birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olan Dinçgör, kendisiyle ilgilenileceğini söyleyen güvenlik görevlilerinin de ilgisiz kaldığını ileri sürdü. Olay anına ait güvenlik kamerası kaydının mutlaka olacağını ifade eden Dinçgör, saldırganın yakalanmasını ve demiryolları personelinin de soruşturulmasını istedi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırıyla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi.Ü

Bugün 10:23 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kandıra'da Roman iki grup arasında silahlı kavga: 3’ü ağır 17 yaralı mask
Kandıra'da Roman iki grup arasında silahlı kavga: 3’ü ağır 17 yaralı
Ünlü şarkıcı ölü bulundu mask
Ünlü şarkıcı ölü bulundu
İlyas Azak, vefat etti mask
İlyas Azak, vefat etti
Otobüsteki tacizci yakalandı mask
Otobüsteki tacizci yakalandı
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
Apartmana yıldırım düştü! mask
Apartmana yıldırım düştü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
Ahbap Gebze kuruluyor mask
Ahbap Gebze kuruluyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"
Kocaeli'de yağmur etkili oldu mask
Kocaeli'de yağmur etkili oldu
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi" mask
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi"

GALERİ

Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL