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Kandıra'da traktör devrildi

İzmit Alikahya’dan fındık toplamak üzere Kandıra’ya giden grubu taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi ise yaralandı.
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İzmit Alikahya’da ikamet eden bir gurup fındık toplamak amacıyla sabah saatlerinde Yeşilova’dan otobüse binerek Kandıra İlçesine gitti. Gurupta bulunanlar otobüsten indikten sonra M.A isimli şahısın kullandığı traktöre binerek fındık tarlasına gitmek üzere yola koyuldu. M.A isimli şahısın kullandığı traktör Safalı Köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrilerek şarampole yuvarlandı. Traktörde bulunan Sevim Duman (21) ile birlikte N.A, S.M., Ö.D, T.D. ve G.D  yaralandı. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahısları alarak Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Sevim Duman kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tefliklerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN




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