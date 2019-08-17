Yediği lokum canından etti

Kandıra Karaağaç Köyü Acılık mahallesinde oturan Sadettin ve Fadime Kardaş’ın yürüme engelli olduğu öğrenilen kızları Emine Kardaş(38) ailesi ile birlikte sohbet ettiği esnada, odada bulunan şekerlik içerisinden bir lokum aldı. Lokumu yediği esnada bir anda fenalaşan ve nefes almakta zorlanan genç kadını gören anne ve babası ile yakınları hemen kendisine müdahale etmeye çalıştı. Ancak çabaları sonuçsuz kalınca hemen 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülürken kalbi duran talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kandıra M. Kazım Dinç Hastanesi morguna kaldırılan Emine Kardaş’ı cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsi sonrası aile yakınlarına teslim edildi. Ölümü ile yakın dost ve akrabalarını yasa boğan Emine Kardaş’ın cenazesi Karaağaç Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Karaağaç Merkez Mezarlığında toprağa verildi.





