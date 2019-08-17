Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:32 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:12 TSİ

Yediği lokum canından etti

Kandıra Karaağaç Köyü Acılık Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Emine Kardaş(38) iddialara göre yediği lokumun nefesini kesmesi nedeniyle hayatını kaybetti

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kandıra Karaağaç Köyü Acılık mahallesinde oturan Sadettin ve Fadime Kardaş’ın yürüme engelli olduğu öğrenilen kızları Emine Kardaş(38) ailesi ile birlikte sohbet ettiği esnada,  odada bulunan şekerlik içerisinden bir lokum aldı.  Lokumu yediği esnada bir anda fenalaşan ve nefes almakta zorlanan genç kadını gören anne ve babası ile yakınları hemen kendisine müdahale etmeye çalıştı. Ancak çabaları sonuçsuz kalınca hemen 112 ekiplerine haber verildi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı.  Hastaneye götürülürken kalbi duran talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Kandıra M. Kazım Dinç Hastanesi morguna kaldırılan Emine Kardaş’ı cenazesi  kesin ölüm nedeninin belirlenmesi  için yapılan   otopsi sonrası  aile yakınlarına teslim edildi.   Ölümü ile yakın dost ve akrabalarını yasa boğan Emine Kardaş’ın cenazesi Karaağaç Camiinde kılınan öğle namazı sonrası Karaağaç Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 10:32 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
14 yaşındaki kıza tatilde iğrenç taciz! mask
14 yaşındaki kıza tatilde iğrenç taciz!
Kandıra'da Roman iki grup arasında silahlı kavga: 3’ü ağır 17 yaralı mask
Kandıra'da Roman iki grup arasında silahlı kavga: 3’ü ağır 17 yaralı
Ünlü şarkıcı ölü bulundu mask
Ünlü şarkıcı ölü bulundu
İlyas Azak, vefat etti mask
İlyas Azak, vefat etti
Otobüsteki tacizci yakalandı mask
Otobüsteki tacizci yakalandı
Yahya Kaptan'da intihar! mask
Yahya Kaptan'da intihar!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
Ahbap Gebze kuruluyor mask
Ahbap Gebze kuruluyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"
Kocaeli'de yağmur etkili oldu mask
Kocaeli'de yağmur etkili oldu
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi" mask
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi"

GALERİ

Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL