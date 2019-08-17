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Orman yangınını PKK üstlendi!

Gebze Pelitli Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen ve ormanlık alanın önemli bir kısmının hasar görmesine neden olan yangını PKK terör örgütüne bağlı bir grubun üstlendiği öğrenildi

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12 Ağustos Pazartesi günü Gebze Pelitli Mahallesi’nde mesire alanında başlayan yangın, önce ormanlık alana, daha sonra bölgede buluna 3 fabrikaya sıçramıştı. Yangında fabrikalarda büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar devam ederken PKK'ya bağlı bir grup yangını üstlendi. Kendilerine, “Şehit İslam Cilo İntikam Birimi” adını veren terör örgütü PKK’nın kollarından biri terör örgütü PKK'nın internet sitesi aracılığı ile yaptığı açıklamada,  “Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 1 lojistik firması, 1 plastik fabrika ve 1 kozmetik fabrika olmak üzere 3 fabrika ve 1 tır yanarak imha oldu” ifadelerini kullandı.

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