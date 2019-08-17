Kocaeli Barosu da açılışa katılmıyor

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımında açılışa katılmayacaklarını bildirerek şu ifadeleri kullandı “Kuvvetler ayrılığı ilkesi; adalet, demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının tesisi, bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalınmasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle 'Yargı Yılı' açılışının 'Yürütme'nin idare merkezinde değil Yargı'nın merkezinde/evinde yapılması gerekli, değerli ve önemlidir. Yürütme erkinin temsilcilerinin sadece ve sadece davetli olarak katılabileceği 'Adli Yıl' açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı kongre merkezinde yapılacak olması 'Yürütme'nin 'Yargı'ya müdahalesini kabulden öteye bir anlam taşımamaktadır. 'Hukuk Devleti', 'adalet', kavramları ile yargılama süreçlerinin 'Hukukun Evrensel İlkeleri'ne ne denli kıymet verilerek yapıldığının tartışma konusu olduğu ülkemizde bu durumun bağımsız savunmanın meslek örgütleri olan Barolar nezdinde kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılan nazik ve naif davete icabet edemeyeceğimizi bildirdik.”