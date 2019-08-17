Kartepe'de bulunan Ulus Camii'nin cemaati, cami çevresinde yer alan çöpler ve paletler nedeniyle şikayette bulundu. Camiinin çevre düzenlemesinin yeterli olmadığını kaydeden vatandaşlar, oturakların da kırık olduğunu aktardı. Çöplerin yeteri kadar toplanmadığını da belirten camim cemaati, bu çöplerin kokuya neden olduğunu söylüyor.
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"Caminin etrafı çöpten geçilmiyor"
Kartepe'de bulunan Ulus Camiisinin etrafında çöpler biriktiğini belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz