"Caminin etrafı çöpten geçilmiyor"

Kartepe'de bulunan Ulus Camii'nin cemaati, cami çevresinde yer alan çöpler ve paletler nedeniyle şikayette bulundu. Camiinin çevre düzenlemesinin yeterli olmadığını kaydeden vatandaşlar, oturakların da kırık olduğunu aktardı. Çöplerin yeteri kadar toplanmadığını da belirten camim cemaati, bu çöplerin kokuya neden olduğunu söylüyor.