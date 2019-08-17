Körfezin tanınmış isimlerinden Volkan Yılmazın annesi ve Şafan Yılmaz’ın eşi Sevil hanımın doğum eşi ve ailesi sürpriz doğum günü hazırlayarak doğum gününü kutladılar. Özel bir mekanda gerçekleşen doğum gününde Sevil hanımın eşi, çocukları ve torunlarından Sevil hanıma anlamalı bir yemeğin ardından sürpriz doğum günü pastası keserek doğum gününü kutladılar. Sevil hanımın eşi, çocukları ve torunları ile mutlu bir akşam geçirdiler.
Bugün 11:38 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 11:40 TSİ
Sevil Hanım mutlu oldu
Körfezin tanınmış isimlerinden Volkan Yılmazın annesi ve Şafan Yılmaz’ın eşi Sevil hanımın doğum eşi ve ailesi sürpriz doğum günü hazırlayarak doğum gününü kutladılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz