Sevil Hanım mutlu oldu

Körfezin tanınmış isimlerinden Volkan Yılmazın annesi ve Şafan Yılmaz’ın eşi Sevil hanımın doğum eşi ve ailesi sürpriz doğum günü hazırlayarak doğum gününü kutladılar. Özel bir mekanda gerçekleşen doğum gününde Sevil hanımın eşi, çocukları ve torunlarından Sevil hanıma anlamalı bir yemeğin ardından sürpriz doğum günü pastası keserek doğum gününü kutladılar. Sevil hanımın eşi, çocukları ve torunları ile mutlu bir akşam geçirdiler.