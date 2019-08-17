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Hyundai, elektrikli yarış aracı üretecek

Hyundai Motorsport, yarış dünyasına yepyeni bir elektrikli yarış aracı kazandırıyor. Markanın ilk elektrikli yarış otomobili, Almanya Alzenau’daki tesislerde geliştiriliyor.

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Hyundai Motorsport, yarış dünyasına yepyeni bir elektrikli yarış aracı kazandırıyor. Markanın ilk elektrikli yarış otomobili, Almanya Alzenau’daki tesislerde geliştiriliyor. Elektrikli araç, önümüzdeki ay Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak.

Hyundai Motorsport, marka adına yepyeni bir dönemi başlatıyor. Hyundai’nin performans kolu olan Hyundai Motorsport, i30 N, i30 N-TCR ve i20 Coupe WRC gibi başarılı modellerden sonra şimdi de elektrikli yarış otomobili üzerinde çalışmaya başladı.

FRANKFURT’TA DÜZENLENECEK

Hyundai’nin Almanya'nın Alzenau kentindeki genel merkezinde tasarlanan ve üretilen otomobil, Eylül ayında Frankfurt'ta düzenlenecek Frankurt Otomobil Fuarı'nda (IAA) görücüye çıkacak. Elektriğe geçiş, 2012'de kurulduğundan bu yana ralli ve pist yarışlarında iyi sonuçlar alan Hyundai Motorsport'un gelişimine katkı sağlayacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Otomotiv endüstrisindeki hidrojen yakıt hücreli, hibrit ve elektrikli otomobiller teknolojisine ek olarak motor sporları dünyasında da alternatif yakıtlara yönelen Hyundai, böylelikle yeni bir kimlik daha kazanıyor. Bu yeni proje sayesinde, Hyundai’nin yüksek performans konusundaki deneyimleri çevreci otomobillere de aktarılacak. Bu sayede seri üretim yol modelleri de gelecekte daha hızlı ve performanslı olabilecek.

MOTOR SPORLARI

Hyundai Motorsport Takım Direktörü Andrea Adamo, “Alzenau'daki ekibimiz aylardır heyecan verici elektrikli bir araç üzerinde çalışıyor ve yakında bu emeklerin karşılığını alacağız. Bu proje, Hyundai için tamamen yeni bir bölüm ve motor sporları faaliyetlerimizin de doğal bir uzantısı. Hem yarışlarda hem de halka açık yollarda hızlı elektrikli otomobiller görmeye çok az kaldı” dedi.

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