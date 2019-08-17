Zeytinoğlu, üretim endeksini değerlendirdi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ve yüzde 3.9 azalan haziran ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Ekonomideki belirsizlikler ve iç talepteki daralma nedeniyle sanayi üretiminde haziran ayında ciddi bir gerileme yaşadık. Sanayi üretim endeksini ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak görüyoruz” dedi.

SERMAYE MALI

Zeytinoğlu ara malı ve sermaye malı üretiminin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu yılın haziran ayında ara malı imalatı yüzde 8.1 azalmış. Sermaye malı üretiminde de yüzde 5.8’lik gerileme var. Ara malı ve sermaye malı üretiminin azalıyor olması istediğimiz bir tablo değil. Bu gerilemeyi yatırım yapma isteğinde ciddi bozulmanın göstergesi olarak görüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyecektir” açıklamasında bulundu.

ANA SANAYİ GRUPLARI

Sanayi üretiminde yılın ilk yarısının yüzde 3.9 gerileme ile tamamlandığına dikkat çeken Zeytinoğlu, “Seçim atmosferinin tamamlanması, Merkez Bankasının faiz indirim kararının ticari kredilere de yansıması ve jeopolitik gelişmelerdeki yumuşamalarla ikinci yarının daha olumlu geçebileceğini bekliyoruz” dedi. Ayrıca Zeytinoğlu sektörler ve ana sanayi gruplarına bakıldığında, imalat sanayinin yüzde 4.6 ile toplam sanayideki gerilemenin de üzerinde kaldığına dikkat çekti.