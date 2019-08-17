Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:41 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:43 TSİ

Zeytinoğlu, üretim endeksini değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2019 yılı haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksini ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak görüyoruz” dedi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ve yüzde 3.9 azalan haziran ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu,  “Ekonomideki belirsizlikler ve iç talepteki daralma nedeniyle sanayi üretiminde haziran ayında ciddi bir gerileme yaşadık. Sanayi üretim endeksini ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak görüyoruz” dedi.

SERMAYE MALI

Zeytinoğlu ara malı ve sermaye malı üretiminin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu yılın haziran ayında ara malı imalatı yüzde 8.1 azalmış. Sermaye malı üretiminde de yüzde 5.8’lik gerileme var. Ara malı ve sermaye malı üretiminin azalıyor olması istediğimiz bir tablo değil. Bu gerilemeyi yatırım yapma isteğinde ciddi bozulmanın göstergesi olarak görüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyecektir” açıklamasında bulundu.

ANA SANAYİ GRUPLARI

Sanayi üretiminde yılın ilk yarısının yüzde 3.9 gerileme ile tamamlandığına dikkat çeken Zeytinoğlu, “Seçim atmosferinin tamamlanması, Merkez Bankasının faiz indirim kararının ticari kredilere de yansıması ve jeopolitik gelişmelerdeki yumuşamalarla ikinci yarının daha olumlu geçebileceğini bekliyoruz” dedi. Ayrıca Zeytinoğlu sektörler ve ana sanayi gruplarına bakıldığında, imalat sanayinin yüzde 4.6 ile toplam sanayideki gerilemenin de üzerinde kaldığına dikkat çekti.

Bugün 11:41 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
Emeklinin bayram ikramiyesi arttı mask
Emeklinin bayram ikramiyesi arttı
Sigaraya vergi zammı! mask
Sigaraya vergi zammı!
Kömürcüler OSB hani taşınacaktı? Bölgeye yeni tesisler geliyor! mask
Kömürcüler OSB hani taşınacaktı? Bölgeye yeni tesisler geliyor!
Evde bakıma devlet desteği mask
Evde bakıma devlet desteği
Emekliye 4 zam geliyor! mask
Emekliye 4 zam geliyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
Ahbap Gebze kuruluyor mask
Ahbap Gebze kuruluyor
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"
Kocaeli'de yağmur etkili oldu mask
Kocaeli'de yağmur etkili oldu
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi" mask
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi"

GALERİ

Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor mask
Depremin izleri denizin altında tüm gerçekliğiyle duruyor
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu! mask
Engerek yılanı ısırdı, Kocaeli seferber oldu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL