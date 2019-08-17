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Bugün 11:42 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:43 TSİ

Kamuda % 15 enerji tasarrufu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından enerjiyle ilgili genelgeler yayımlandı. Tüm kamu kurumları 2023 sonuna kadar yüzde 15 enerji tasarrufu sağlamaları istendi
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2020-2023 dönemi tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azami tasarruf sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi Uygulama Rehberi” bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

İŞLER HIZLANACAK

Yıllık toplam enerji tüketimi 250 ton eşdeğer petrol veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde bulunan kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Enerji tasarruf hedeflerinde gerçekleşme oranları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı’na raporlanacak.

Bugün 11:42 TSİ - Ekonomi

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