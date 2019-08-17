Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, uygulamanın başta müşteriler olmak üzere herkese fayda sağladığını belirterek, “Turkcell mağazaları, müşterilerimizin bizimle direkt temas kurdukları noktalar. Şu anda 1.500’e yakın mağazamız ve 4 bine yakın dijital satış noktamız yeni konseptiyle müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Tüm perakende süreçlerini dijital hale getiren uçtan uca bir dönüşüm sağladık. Böylece müşterilerimiz istedikleri ürüne daha hızlı erişebiliyor” dedi.
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Dijital imzayla 35 milyon TL tasarruf
Turkcell, 2017’de başlattığı ‘güvenli dijital imza’ uygulamasıyla yeni bir döneme geçti. Uygulama yaklaşık 5 bin ağacın kesilmesini ve 150 bin ton su kaybını engelledi. Turkcell ve iş ortakları toplam 35 milyon TL’lik tasarruf elde etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz