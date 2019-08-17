Dijital imzayla 35 milyon TL tasarruf

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, uygulamanın başta müşteriler olmak üzere herkese fayda sağladığını belirterek, “Turkcell mağazaları, müşterilerimizin bizimle direkt temas kurdukları noktalar. Şu anda 1.500’e yakın mağazamız ve 4 bine yakın dijital satış noktamız yeni konseptiyle müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Tüm perakende süreçlerini dijital hale getiren uçtan uca bir dönüşüm sağladık. Böylece müşterilerimiz istedikleri ürüne daha hızlı erişebiliyor” dedi.