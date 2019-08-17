Yerli tohum üretiminde rekor artış

Türkiye'nin yerli tohum üretimi, bu alanda devlet eliyle yürütülen çalışmalar ve özel sektörün de devreye girmesiyle büyük ölçüde arttı. 2009 yılında 227 bin 852 ton yerli tohumun üretildiği Türkiye'de bu rakam geçen yıl 1 milyon 59 bin tona yükseldi. Tohum üretiminin 320 bin tonluk kısmı "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak nitelendirilen ve son dönemde bu alanda adeta bir merkez haline gelen Konya'da yapıldı.

AR-GE ÇALIŞMALARI

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, yaptığı açıklamada, artan nüfus ve gıda tüketiminde yaşanan tercih değişikliklerinin tarımı ülkelerin stratejilerini belirleyen faktörlerden biri haline getirdiğini söyledi. Birim alandan daha çok verim elde edilmesi için tohumda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Çevik, Türkiye'nin de bu alanda önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.