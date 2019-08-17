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Türkiye bayramda "yollara düştü"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı süresince havalimanlarından 3,7 milyon yolcunun hizmet aldığını, 4,1 milyon yolcunun otobüsle, 2,5 milyon vatandaşın da trenle seyahati tercih ettiğini bildirdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince hava, kara, demir yolu ulaşımında vatandaşların sevdiklerine sorunsuz bir şekilde kavuşması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Bayramda havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının iç hatlarda 1 milyon 474 bin 536, dış hatlarda 2 milyon 234 bin 627 olduğunu aktaran Turhan, havalimanlarında toplamda 3 milyon 709 bin 163 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. Turhan, havalimanlarının uçak trafiğinin ise iç hatlarda 10 bin 113, dış hatlarda 13 bin 544 olarak gerçekleştiğini, böylece toplamda 23 bin 657 uçağa, aynı dönemde 7 bin 280 üst geçiş trafiğine hizmet sunulduğunu kaydetti.

Bugün 11:44 TSİ - Ekonomi

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