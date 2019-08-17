Kredi kullanımında denetim artıyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik” ile düzenleme kapsamına alınan kredi oranı %33’ten %47’ye yükselecek. Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları (YEP) 2019 yılı Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmış ve toplam riski 100 milyon TL ve üzeri olan grupların, bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmasının zorunlu hale getirileceği belirtilmişti.

BANKACILIK SEKTÖRÜ

Reuters’da 9 Ağustos’ta yayımlanan bir haberde bankacılık sektörü için sistemik risk oluşturabilecek büyüklükteki kredilerin denetim altına alınması amacıyla, denetim raporu sunma zorunluluğunun 500 milyon TL’den 100 milyon TL’ye düşürüleceği belirtilmişti. Yönetmeliğin Etki analizine göre bankacılık sektörü toplam nakdi kredilerinin düzenleme kapsamına alınan kısmı %33’ten %47’ye yükselecek. (Reuters)