MÜTHİŞ BİR TAKIM GELECEK!

Sezonu 1 Eylül’de Payasspor deplasmanı ile açacak olan Kocaelispor’da çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. Yeni kadrosu ile görücüye çıkmaya hazırlanan Yeşil Siyahlılar ligi iple çekiyor.

YENİ BİR KADRO

Geçen sezonu 58 puanla ikinci sırada tamamlayan, transfer yasaklısı olmasına karşın mevcut kadro ile elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtan Kocaelispor’da bu sezon yeni kadrosu ile sezona başlamayı umuyor. Transfer yasağının kalkması ile birlikte çok güçlü bir kadro ile rakiplerinin karşısına çıkacak olan Kocaelispor önceki akşamı tek antrenmanla geçirdi.

KUVVET VE KOORDİNASYON

Antrenman toplu halde saha etrafında yapılan düz koşu ile başladı. Ardından takım kondisyon sahasına geçti ve burada 5 set halinde yüzde yüz tempolu çabukluk ve koordinasyon çalıştı. Tekrar büyük sahaya geçen futbolcular gruplar halinde hızlı gol pozisyonuna girmek için oyun varyasyonları ile çaprazlardan gol vuruşu çalıştı. 19 takımının kampına katılan Yıldıray ve Mervan antrenmanda yer alamadı.

TARAFTAR MERAK EDİYOR

20 Ağustos Salı günü Sakaryaspor ile Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor bu sezon 3 hazırlık maçını geride bıraktı. Gençlerin forma giydiği ilk hazırlık maçında Avrupa’nın Yıldızları’nı 4-0 yenen Kocaelispor, ikinci maçında Beşiktaş’a 7-1, üçüncü maçında da Samsunspor’a 3-0 mağlup oldu. Yeni futbolcularını Sakaryaspor karşısında ilk kez sahaya sürmeye hazırlanan Kocaelispor’da taraftar da yenilenmiş takımı merak ediyor.