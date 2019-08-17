Volkan Kesim Eyüpspor’da

İlimizin başarılı savunmacılarından Volkan Kesim, 2. Lig takımlarından Eyüpspor ile anlaştı. Son derece başarılı bir stoper olan ve geride bıraktığımız sezonu Doğantepespor ve Hendekspor’da geçen Volkan yeni takımında başarılı olacağına inandığını belirtti. 23 yaşındaki futbolcu futbola 10 yaşında Kağıtspor’da başladı. Nejat Ferhatoğlu tarafından Kocaeli futboluna kazandırılan Volkan, 1937 Seka ve İlimtepe Kullar takımlarının da başarı ile formasını terletti.