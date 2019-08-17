Ali Keten’li Menemen galip

Kocaelispor’da 2.5 sezon başarı ile oynadıktan sonra yeni sezon öncesi Yeşil Siyahlı kulüpten ayrılan Ali Keten, 1. Lig takımlarından Menemenspor ile anlaşmıştı. Menemen sezonun ilk maçında Giresunspor ile karşılaştı ve İzmir ekibi güçlü rakibini Taşkın Çalış ve Halil İbrahim Dönmez’in golleri ile 2-0 mağlup etti. Kadroda yer alan Keten forma şansı bulamasa da alınan galibiyetten ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.