3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor hazırlık maçında 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Birlikspor ile karşılaşacak. Derince Stadı’ndaki maç bu akşam 18.00’de başlayacak. Karşılaşmayı izlemek üzere Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır da izleyecek. Bilindiği üzere Kocaelispor ile Belediye Derince aynı grupta yer alıyor.
Bugün 11:55 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:58 TSİ
Derince, Karacabey ile oynuyor
3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor hazırlık maçında 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Birlikspor ile karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz