Derince, Karacabey ile oynuyor

3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Derincespor hazırlık maçında 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Birlikspor ile karşılaşacak. Derince Stadı’ndaki maç bu akşam 18.00’de başlayacak. Karşılaşmayı izlemek üzere Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır da izleyecek. Bilindiği üzere Kocaelispor ile Belediye Derince aynı grupta yer alıyor.