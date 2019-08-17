Sakarya maçı bilet fiyatları belli oldu

Sakaryaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada biletlerin 10 TL ile 100 TL arasında
değiştiği aktarılırken, Kocaelisporlu taraftarların yer alacağı misafir tribünün bilet fiyatı
ise 10 TL olarak belirlendi. 1400 kişilik yer ayrılan Kocaelisporlu taraftarların biletleri
nereden temin edeceği ise henüz açıklanmadı.
BİLET FİYATLARI
Misafir: 10 TL
Kale Arka Üst: 10 TL
Kale Arka Alt: 15 TL
Maraton Üst: 20 TL
Maraton Alt: 25 TL
Numaralı Üst: 50 TL
Numaralı Alt: 100 TL
VIP: 100 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz