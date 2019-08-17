Sakarya maçı bilet fiyatları belli oldu

Sakaryaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada biletlerin 10 TL ile 100 TL arasında

değiştiği aktarılırken, Kocaelisporlu taraftarların yer alacağı misafir tribünün bilet fiyatı

ise 10 TL olarak belirlendi. 1400 kişilik yer ayrılan Kocaelisporlu taraftarların biletleri

nereden temin edeceği ise henüz açıklanmadı.

BİLET FİYATLARI

Misafir: 10 TL

Kale Arka Üst: 10 TL

Kale Arka Alt: 15 TL

Maraton Üst: 20 TL

Maraton Alt: 25 TL

Numaralı Üst: 50 TL

Numaralı Alt: 100 TL

VIP: 100 TL