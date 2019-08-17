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Otelde tecavüz!

Ailesiyle birlikte tatile gelen 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden otel çalışanı gözaltına alındı.
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Yunanistan'ın batısındaki Corfu Adası'nda bir turist kız çocuğu otel görevlisinin tecavüzüne uğradı.  İngiliz aile, adanın Dassai bölgesindeki otelde tatilini geçiriyordu.  Çarşamba günü sabah saatlerinde 14 yaşındaki kız çocuğunun ailesi polisi aradı.Otele gelen polis ekipleri, tecavüzle suçlanan çalışanı gözaltına aldı.  İngiliz medyası, şüphelinin polise cinsel saldırıyı itiraf ettiğini ve soruşturma başlatıldığını aktarıyor.  Yunan medyası ise, 32 yaşındaki şüphelinin Arnavut olduğunu bildiriyor. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Yunan polisiyle irtibata geçtiğini açıkladı.  Corfu merkeze yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Dassai oldukça küçük bir yer ancak turistler arasında hayli popüler. Masmavi plajlar yemyeşil ormanlarla çevrili, bölgede gece hayatı da renkli. 

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