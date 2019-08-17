Mehmet Pınar yaşamını yitirdi

Bekirdere Kulübü’nde uzun yıllar yöneticilik yapan, şu an mevcut yönetim kurulu üyesi olan Selim Pınar’ın babası, sembol isim Mehmet Pınar (Tavuk Mehmet) vefat etti. Merhumun cenazesi dün öğle namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığına defnedildi. Bekirdere Kulüp başkanı ve kaptanı Sabri Yıldız “Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun!..” dedi. Öte yandan Mehmet Pınar'ın 17 Ağusto'ta Gölcük'te yaşanan deprem felaketinde enkaz altından çıkarıldığı ve felç geçirdiği öğrenildi. Pınar'ın ölümünün deprem felaketinin yıldönümünde gerçekleşmesi, acı tesadüfü beraberinde getirdi.