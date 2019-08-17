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Olgunlar Veteranlar Turnuvası başlıyoooor

Her yıl ilgiyle izlenen Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası Salı günü başlıyor.
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Her yıl ilgiyle izlenen Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası Salı günü başlıyor. Tuncay Budakin koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvanın kuramları KASKF’de çekildi. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Elman Demir, GSİM Şube Müdürü Engin Yaşar’ın gözetimindeki kura çekiminde, Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Nuri Çolak ve spor insanı Metin Özkan da yer aldı.   Turnuvanın fikstürü daha sonra açıklanacak.

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