Her yıl ilgiyle izlenen Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası Salı günü başlıyor. Tuncay Budakin koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvanın kuramları KASKF’de çekildi. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Elman Demir, GSİM Şube Müdürü Engin Yaşar’ın gözetimindeki kura çekiminde, Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Nuri Çolak ve spor insanı Metin Özkan da yer aldı. Turnuvanın fikstürü daha sonra açıklanacak.
Bugün 12:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:27 TSİ
Olgunlar Veteranlar Turnuvası başlıyoooor
Her yıl ilgiyle izlenen Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası Salı günü başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz