Elazığ’ın durumu salı da net değil

İlimizi Elit B Ligi’nde temsil edecek olan Kocaelispor U-19 takımı yeni sezonun ilk maçını programa göre bugün Birevim Elazığspor ile oynayacaktı. Ancak Elazığ kulübünün maddi anlamda zorluk yaşadığı için ilk maça çıkamama durumu belirdi. Kocaelispor Kulübü’ne 20 Ağustos Salı günü İzmit’e gelmek istediklerini belirten Doğu temsilcisinin Salı günü de maça çıkıp çıkmayacağı netleşmiş değil. Kocaelispor A takımında antrenmanlara çıkan Yıldıray ve Mervan, Pazar günü maç olabileceği gerekçesi ile U-19 takımının çalışmalarına katılırken, A takımın akşamki antrenmanında yer alamadı.