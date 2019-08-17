Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:27 TSİ- Spor G: Bugün 12:29 TSİ

Gölcükspor, deprem şehitlerimizi unutmadı!..

17 Ağustos 1999 gece saat 03.02’de başlayan ve 45 saniye süren Gölcük depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

17 Ağustos 1999 gece saat 03.02’de başlayan ve 45 saniye süren Gölcük depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti. O kara gecede binlerce vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti. Gölcükspor da o yıllarda 3. Lig’de ilimizi temsil etti ve depremden en çok etkilenen takımların başında gelmişti.

UNUTULMAYACAKSINIZ!..

Gölcükspor Kulübü Başkanı Hüseyin Çardak, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli, 17 Ağustos Gölcük depreminde aramızdan ayrılanları unutmadı ve İhsaniye Stadı’nda yaptıkları son antrenmana “17 Ağustos deprem şehitlerini rahmetle anıyoruz” pankartı ile çıkarak vefat eden hemşerilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi. 

 

Bugün 12:27 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Sakaryaspor-Kocaelispor maçı bilet fiyatları açıklandı mask
Sakaryaspor-Kocaelispor maçı bilet fiyatları açıklandı
Hodri Meydan, Sakarya maçı öncesi uyardı!.. mask
Hodri Meydan, Sakarya maçı öncesi uyardı!..
Uğur Koştur: Geçen yıldan 557 bin lira borç var mask
Uğur Koştur: Geçen yıldan 557 bin lira borç var
Amed Kartepe’ye futbolcu yağdırdı mask
Amed Kartepe’ye futbolcu yağdırdı
Yahya Kemal Baki, Korukır ile görüştü mask
Yahya Kemal Baki, Korukır ile görüştü
Başlasın artık şu lig!.. mask
Başlasın artık şu lig!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
Ahbap Gebze kuruluyor mask
Ahbap Gebze kuruluyor
Kocaeli'de yağmur etkili oldu mask
Kocaeli'de yağmur etkili oldu
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi" mask
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi"
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor

GALERİ

Dilovası TEM, sele teslim! mask
Dilovası TEM, sele teslim!
17 Ağustos şehitleri, mezarlarında gözyaşları ve dualarla anıldı mask
17 Ağustos şehitleri, mezarlarında gözyaşları ve dualarla anıldı
Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL