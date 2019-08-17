Gölcükspor, deprem şehitlerimizi unutmadı!..

17 Ağustos 1999 gece saat 03.02’de başlayan ve 45 saniye süren Gölcük depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti. O kara gecede binlerce vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti. Gölcükspor da o yıllarda 3. Lig’de ilimizi temsil etti ve depremden en çok etkilenen takımların başında gelmişti.

UNUTULMAYACAKSINIZ!..

Gölcükspor Kulübü Başkanı Hüseyin Çardak, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli, 17 Ağustos Gölcük depreminde aramızdan ayrılanları unutmadı ve İhsaniye Stadı’nda yaptıkları son antrenmana “17 Ağustos deprem şehitlerini rahmetle anıyoruz” pankartı ile çıkarak vefat eden hemşerilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.