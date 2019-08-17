Bu haberi okumadan sokağa çıkmayın!

Meteoroloji tarafından hafta sonu hava durumu raporu yayımlandı. Yeni hava durumu raporuna göre Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da pazar gününe kadar sağanak yağış etkili olacak. Bugün öğle saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışlara karşı sel ve su baskını uyarısı yapılıyor.
BATI KARADENİZ DE SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİNDE
Ülkenin kuzeyini etkisini altına alacak sağanak yağışların pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Sinop, Kastamonu ve Bartın'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Marmara'nın doğusu Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa bugün sağanak yağış etkisi altında olacak. İstanbul'da da aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz