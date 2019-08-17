Kent genelinde dünden bu yana etkili olan yağış bugün de kendisini gösterdi. İhbar hattımıza gelen bilgilere göre, Perşembe pazarının kurulduğu alandasu birikintisi oluştu. Pazarımn içerisinde yer alan kapalı alanda tezgah kuran pazarcılar, su birikintisini paspaslarla önlemeye çalıştı. Su birikintisinin mazgalların taşması nedeniyle meydana geldiği ve önemli bir durumun olmadığı öğrenildi.
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Doğu Kışla'daki pazarı su bastı
İhbar hattımıza gelen bilgiler göre Perşembe pazarının kurulduğu alanı su bastığı aktarıldı
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorumlar
(1 )
İzmitli - Pazar yeri kokuyor. Pazarcılar kimi küfrediyor kimi de arsızca bağırıyor. Pazarcılar odası ne iş yapar? Pazarda ne olup bittiğini çok iyi biliyor olmalı. Oy uğruna göz yumuluyorsa büyük arsızlık. O pazara eşi, kızı torunu da gidiyor olabilir.
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