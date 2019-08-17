Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:45 TSİ- Gündem G: Bugün 13:58 TSİ

Doğu Kışla'daki pazarı su bastı

İhbar hattımıza gelen bilgiler göre Perşembe pazarının kurulduğu alanı su bastığı aktarıldı

mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kent genelinde dünden bu yana etkili olan yağış bugün de kendisini gösterdi. İhbar hattımıza gelen bilgilere göre, Perşembe pazarının kurulduğu alandasu birikintisi oluştu. Pazarımn içerisinde yer alan kapalı alanda tezgah kuran pazarcılar, su birikintisini paspaslarla önlemeye çalıştı. Su birikintisinin mazgalların taşması nedeniyle meydana geldiği ve önemli bir durumun olmadığı öğrenildi. 

Bugün 12:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Pazar yeri kokuyor. Pazarcılar kimi küfrediyor kimi de arsızca bağırıyor. Pazarcılar odası ne iş yapar? Pazarda ne olup bittiğini çok iyi biliyor olmalı. Oy uğruna göz yumuluyorsa büyük arsızlık. O pazara eşi, kızı torunu da gidiyor olabilir.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 17 Ağustos 13:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi mask
Yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Doğu Kışla'daki pazarı su bastı mask
Doğu Kışla'daki pazarı su bastı
Yargıtay'dan hamile işçi kararı! mask
Yargıtay'dan hamile işçi kararı!
Kocaeli'de yağmur etkili oldu mask
Kocaeli'de yağmur etkili oldu
İmamoğlu'nun ekibine bir Tüpraşlı daha mask
İmamoğlu'nun ekibine bir Tüpraşlı daha
Bu haberi okumadan sokağa çıkmayın! mask
Bu haberi okumadan sokağa çıkmayın!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
Ahbap Gebze kuruluyor mask
Ahbap Gebze kuruluyor
Kocaeli'de yağmur etkili oldu mask
Kocaeli'de yağmur etkili oldu
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi" mask
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi"
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor

GALERİ

Dilovası TEM, sele teslim! mask
Dilovası TEM, sele teslim!
17 Ağustos şehitleri, mezarlarında gözyaşları ve dualarla anıldı mask
17 Ağustos şehitleri, mezarlarında gözyaşları ve dualarla anıldı
Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL