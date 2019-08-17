Doğu Kışla'daki pazarı su bastı

İzmitli - Pazar yeri kokuyor. Pazarcılar kimi küfrediyor kimi de arsızca bağırıyor. Pazarcılar odası ne iş yapar? Pazarda ne olup bittiğini çok iyi biliyor olmalı. Oy uğruna göz yumuluyorsa büyük arsızlık. O pazara eşi, kızı torunu da gidiyor olabilir.