Galericiyi vuran 2 kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan Galericiler Sitesinde esnaf olan Y.S. (38) iş yerinde alacaklı olduğu M.S.A. (39) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.S.A.’nın yanındaki arkadaşı E.A. (31) üzerinde bulunan tabancayla Y.S.’ye ateş etti. Silahtan çıkan mermi Y.S.’nin bacağına isabet ederken M.S.A. ile E.A. olay yerinden geldikleri araçla kaçtı. Hafif yaralanan Y.S. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayın faillerinin kullandığı araç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İzmit Bağçeşme’de terk edilmiş halde bulundu. Şüpheli M.S.A. ile E.A. da araçtan kısa bir süre sonra aynı bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde M.S.A.’nın Y.S.’ye 6 bin TL civarında borcu olduğu için tartıştıklarını ve E.A.’nın da Y.S.’ye ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Daha önce işlediği bir suçtan dolayı aranması olduğu öğrenilen M.S.A. ve E.A. adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN