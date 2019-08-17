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Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi yeni yerinde hizmete başladı

İzmit’te 2008 yılından bu yana, adından söz ettirmeyi başaran Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi, güçlü kadrosuyla artık Yahya kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:10 Eski Fizomer Binası’nda hizmet vermeye devam edecek
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İzmit’te 2008 yılından bu yana, adından söz ettirmeyi başaran Özel İlgi Çocuk Tıp  Merkezi, güçlü kadrosuyla artık Yahya kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:10 Eski Fizomer Binası’nda hizmet vermeye devam ediyor.  Hasta potansiyelinin artması ile daha geniş bir alana taşınan Özel İlgi Çocuk Tıp merkezi bugün yeni  adresi olan Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:10 adresinde  hizmet vermeye başladı.

"DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ"

Kurumun Hastane Müdürü Tuncay Alan şunları  söyledi.’’Artık eski binamız bize yetersiz gelmeye başlamıştı.yeni binamız 3 bin metrekare yetişkin bölümlerimizi de hizmete dahil edince hasta potansiyelimiz arttı ve eski binada haliyle yetersiz gelmeye başladı.Bu binada hastalarımız otopark sorunu yaşamayacak 100 araçlık otoparkımız  mevcut.20 hekim ile hizmet veriyoruz,13 gözlem odamız mevcut.İleri ki süreçte bakanlık onayı ile farklı kadrolarımız da aramıza dahil edilebilir. 100 kişi istihdam ediyoruz.Uzman çocuk hekimlerinin yanı sıra ,kulak burun boğaz,cildiye,psikolog hizmetleri ,ağız ve diş sağlığı,diyetisyen ,çocuk cerrahisi,sünnet ve estetik birimi ile yeni binamızda hizmetlerimize devam ediyoruz.

Bugün 14:06 TSİ - Sağlık

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