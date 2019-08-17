Traktör kazasında yaralı sayısı arttı

TOPRAĞA VERİLECEK
Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları alarak Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Sevim Duman kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tefliklerinin bulunmadığı öğrenildi. İzmit Alikahya Merkez Körüktepe mevkii Kılıçlar Sokak üzerinde ikamet eden inşaat ustası Şenel Duman’ın eşi olan Sevim Duman’ın cenazesinin tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sevim Duman’ın cenazesi Alikahya Süleymaniye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Hayırsevenler Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz