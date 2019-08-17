Traktör kazasında yaralı sayısı arttı

İzmit Alikahya’da ikamet eden bir gurup fındık toplamak amacıyla sabah saatlerinde Yeşilova’dan otobüse binerek Kandıra İlçesine gitti. Gurupta bulunanlar otobüsten indikten sonra Murat Alkız’ın kullandığı 41 N 4239 plakalı traktöre binerek fındık tarlasına gitmek üzere yola koyuldu. Traktör, Safalı Köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrilerek şarampole yuvarlandı. Traktörde bulunan Sevim Duman (41) ile birlikte N Nurten Ateş, Sultan Meral, Gülcan Duman ve Enver Gökbudak ve Murat A. ile isimleri öğrenilemeyenlerle birlikte toplam 13 kişi yaralandı.

TOPRAĞA VERİLECEK Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları alarak Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Sevim Duman kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tefliklerinin bulunmadığı öğrenildi. İzmit Alikahya Merkez Körüktepe mevkii Kılıçlar Sokak üzerinde ikamet eden inşaat ustası Şenel Duman’ın eşi olan Sevim Duman’ın cenazesinin tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sevim Duman’ın cenazesi Alikahya Süleymaniye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Hayırsevenler Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN