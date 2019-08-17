Silahlı çatışmaya karışan 4 kişi tutuklandı

Kandıra'da roman vatandaşların ikamet ettiği Akçakayran Mahallesi'nde 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.30 sularında 2 ayrı grup birbirine girdi. Taş, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3’ü ağır 18 kişi yaralandı. Olay sonrası konu ile ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri G.Ç., B.Ç., E.Ç., N.E., M.O. ve I.E. isimli 6 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç, B.Ç., E. Ç. ve N.E. tutuklandı. M.

O. ve I.E. isimli şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.