Kandıra'da roman vatandaşların ikamet ettiği Akçakayran Mahallesi'nde 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.30 sularında 2 ayrı grup birbirine girdi. Taş, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3’ü ağır 18 kişi yaralandı. Olay sonrası konu ile ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri G.Ç., B.Ç., E.Ç., N.E., M.O. ve I.E. isimli 6 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç, B.Ç., E. Ç. ve N.E. tutuklandı. M.
O. ve I.E. isimli şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
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Silahlı çatışmaya karışan 4 kişi tutuklandı
Kandıra'da iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmaya karıştığı gerekçesi ile gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı
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Kandıra'da roman vatandaşların ikamet ettiği Akçakayran Mahallesi'nde 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.30 sularında 2 ayrı grup birbirine girdi. Taş, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3’ü ağır 18 kişi yaralandı. Olay sonrası konu ile ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri G.Ç., B.Ç., E.Ç., N.E., M.O. ve I.E. isimli 6 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç, B.Ç., E. Ç. ve N.E. tutuklandı. M.
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz