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Gölcük Rotary Kulübü depremi unutmadı

Gölcük Rotary Kulübü tarafından gelenekselleştirilen Deprem Anma ve Lokma Dağıtım Etkinliği’ni bu yıl da Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda düzenlendi

Nuri AKÇAHARMAN
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Gölcük Rotary Kulüp Başkanı Prof. Dr. Işıl Altun’un kulüp sekreteri Uğur Saral’ın, ve kulüp üyelerinin hazır bulunduğu anma etkinliği saat 19.00’dan 23.00’a kadar sürdü. Vatandaşlara sıcak lokma dağıtılırken Kızılay’la işbirliği halinde yapılan etkinlik boyunca kulüp üyeleri ve çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu. Körfez ve Gölcük Rotarakt Kulübü üyeleri halka deprem farkındalık broşürleri dağıttı. Olası bir durumda nerelerde toplanılacağı nasıl davranılacağı bilgilerinin yer aldığı broşür halk tarafından ilgi gördü.

DEPREM GERÇEĞİ

Deprem gerçeği vurgulandı Depremin 20. Yıldönümünde deprem şehitlerinin yanında 1999 Marmara Depreminde bölgeye büyük katkılar sunan Örsçelik Balkan Direktör de anıldı. Programa katılım yüksekti. Gölcük Belediye Başlanı Ali Yıldırım Sezer, Başkan Yardımcısı Ahmet Karadağ alanda üyelerle ve vatandaşlarla görüştü, yakınlarını kaybedenlere sabır diledi. İzmit Rotary Kulüp Başkanı Burçin Gülener, Gölcük ve Körfez Rotarakt Başkanları, yönetim kurulu üyeleri, Gölcük Rotary Kulüp üyeleri ve eşlerinin, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Gölcük depremini yaşayıp o günleri anlatan kişiler dinlenirken duygulu anlar yaşandı. Deprem gerçeğini unutmamak, unutturmamak vurgusu yapıldı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 14:41 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
01

Kibarcik - burotarıyl erı bayram namazllarında gorenoldumu heee mason localarının alt sınıfı veselam

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 17 Ağustos 15:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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