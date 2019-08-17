"Teklif hakaret eder gibi"

Hükümet ve memurlar arasında yaşanan zam polemiği devam ediyor. Tartışmlara Kamu- Sen Kocaeli İl Temsilciğiliği de dahil oldu. Temsilciler, hükümetin zam teklifini "Hakaret" şeklinde nitelendirdi. Kamu- Sen Kocaeli İl Temsilciliği, 19 Ağustos pazartesi günü Sabri Yalım Parkı'nda basın açıklaması düzenlenerek, zam teklifini protesto edeceklerini duyurdu. İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Memur dostlarımızı haklarını savunmaya davet ediyoruz" denildi.