Hükümet ve memurlar arasında yaşanan zam polemiği devam ediyor. Tartışmlara Kamu- Sen Kocaeli İl Temsilciğiliği de dahil oldu. Temsilciler, hükümetin zam teklifini "Hakaret" şeklinde nitelendirdi. Kamu- Sen Kocaeli İl Temsilciliği, 19 Ağustos pazartesi günü Sabri Yalım Parkı'nda basın açıklaması düzenlenerek, zam teklifini protesto edeceklerini duyurdu. İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Memur dostlarımızı haklarını savunmaya davet ediyoruz" denildi.
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"Teklif hakaret eder gibi"
Hükümetin memurlara verdiği zam teklifine bir tepki de Kamu- Sen Kocaeli İl Temsilciliğinde geldi. Sendika protesto kararı aldıklarını açıkladı
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Yorumlar
(2 )
İzmitli - Eyy kocaeli gazetesi. Sen önce kendin uy kurallara. Traşı bırak.
İzmitli - Siz başta olsanız cebinizden verirsiniz eminim.. Kameralara oynamayı bırakın bee. Gördük mikrofon kapalıyken neler konuştuğunuzu.. İşçilerin gazını alma hareketleri bunlar. Geçti artık geçtiiii.. Vatandaş yemiyore. Audili başkanlarımız ne diyor bu işe?
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