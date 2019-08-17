"Süper Kupa'nın sahibi biz kadınlarız"

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan, penaltılar sonucu 5-4’lük skorla Liverpool’un kazandığı UEFA Süper Kupa final maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart ve kadın yardımcılar İtalya'dan Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neill iyi yönetmişti

HARİKA CEVAPLAR VERDİLER

Kocaeli Bölgesi Kadın Klasman Hakemlerimiz İlayda Nihal Çetiner ve Gülsüm Çetin, Kadın Klasman Yardımcı Hakemlerimiz Derya Şanlıtürk ve Tuğba Başkaya ile Kadın İl Hakemlerimizden Sevcan Özkar’a, UEFA’nın Frappart atamasının kadın hakem olarak üzerlerinde yarattığı etkiyi sorduk ve harika cevaplar aldık. En güzel cevap ise “Süper Kupa’nın sahibi bir kadınlarız” oldu.

TEŞEKKÜRLER MHK…

Açıklamalarında son derece anlamlı mesajlar veren kadın hakemlerimiz, özellikle erkek hegemonyasına sahip futbolun içinde kadının sesinin çok daha gür çıktığını belirttiler ve “Frappart, Dünya hakemliğine umut oldu” dediler. Bizlere bu anlamlı ve örnek olabileceğini düşündüğümüz röportajlar için yardımda bulunan Kocaeli İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan Günen’e, MHK 2. Bölge’ye ve Merkez Hakem Komitesi’ne teşekkür ediyoruz.

İlayda Nihal Çetiner: Muhteşem

gecenin parlayan ismi Frappart’tı

2015 Ocak’tan beri hakemlik yapan Kocaeli Bölgesi Kadın C Klasman Hakemlerimizden İlayda Nihal Çetiner, İstanbul Vodafone Park’ta oynanan ve Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini yöneten kadın hakemStephanieFrappart ve kadın yardımcı hakemlerihak ettikleri atama ve üstün başarısından kutladı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ATAMA

26 yaşındaki hakem Çetiner gazetemize şu açıklamaları yaptı: UEFA Süper Kupası finaline kadın hakem StephanieFrappart'ın atanmasından ötürü UEFA'yı ve UEFA Hakem Kurulu Başkanı RobertoRosetti'yi kutluyorum. Cinsiyet temelli eşitlikçi bir mesajın verilmesi açısından bu atama çok önemli bir atamaydı.

MUHTEŞEM GECEDE PARLADI

Süper Kupa finali 215 ülkeden canlı yayınlandı. Frappart ve yardımcıları, hem kadın hakemliği adına hem de tüm kadınlar adına çok önemli bir görev üstlendi. Sahada iki dev İngiliz takımı vardı. Harika bir organizasyondu ve bu büyüleyici atmosfer 120 dakika oynandı. Frappartve yardımcıları bu muhteşem gecede parlayarak bizleri onurlandırdı.

28 YIL ÖNCE BİZ YAPMIŞTIK ZATEN

Bu gecenin gerçek kazananı kesinlikle biz kadınlar olduk. Spor ve futbol sahasında cinsiyetin olmadığını bir kez daha görmüş olduk ve hatırladık. Bu atamanın algı kırılması yarattığını da düşünüyorum. Şöyle bir şey de var. Ülkemiz federasyonu, ülke federasyonlarından 28 yıl önce böylesi görevler vermişti. Bizden 19 sene sonra Almanya, 20 yıl sonra da Fransa Lig 1’de görevlendirme yapıldı. Böylesi

Gülsüm Çetin: Kadın

olarak gurur duydum!..

23 yaşındaki Kocaeli Bölgesi Klasman Hakemi Gülsüm Çetin, bir kadın olarak Frappart ve yardımcılarının Süper Kupa finaline atanmasından ötürü gurur duyduğunu belirtti ve şunları söyledi: Kadın hakem Stephanie Frappart ve yardımcılarını tebrik ediyorum. Her şey bir tarafa, kadın olarak ayrı bir gurur duyuyorum.

FUTBOL SAHASINDA DA KANITLADIK

Böylesi dev bir maça kadın hakem triosu atayan UEFA’ya teşekkürü bir borç bilirim. Kadınların da erkekler kadar iyi maç yönetebileceği bu maç ile bir kez daha kanıtlanmış oldu. Frappart, bir çok kadın hakeme, hatta kadın futbolculara bile idol oldu. Biz kadınlar hayatın pek çok alanında var olduğumuz ve fazlasıyla kendimizi kanıtladığımız gibi futbol sahasında da kanıtladık.

DARISI TÜRK HAKEMLERİNİN BAŞINA

Bugün Dünya’da kadın hakeme eşitlikçi bir bakış açısıyla bir atama yapılıyor.Bunun rahatlıkla üstesinden gelindiğiFrappart ve yardımcılarının yönetiminden de görmüş olduk. Türkiye Futbol Federasyonu başkanımız Sayın Nihat Özdemir ‘Biz de bu işin gerisinde kalmayacağız’ mesajını veriyor. Bu yorum bize bir umut ışığı oldu ve biz kadın hakemleri heyecanlandırdı. Böylesi büyük maçlarda olmanın gururu yaşamaya devam ediyor, darısı biz Türk kadın hakemlerimize diyorum.

Sevcan Özkar: Devrim

niteliğinde bir atama

Kocaeli Bölgesi Kadın İl Hakemlerimizden Sevcan Özkar, UEFA’nın Frappart atamasının devrim niteliğinde olduğunu söyledi

LALE ORTA YOLU AÇTI

Özkar, UEFA’yı cesur atamasından ötürü kutladı ve şu düşüncelere yer verdi: Kadın futbol hakemliği Dünya genelinde yıllarca cinsiyet eşitsizliği üzerine kuruluydu. Çünkü insanlar özellikle futbolun sadece erkeklere özgü olduğu bilincine sahipti.Ülkemizde ise bu tabu 2000’li yıllarda Lale Orta ile birlikte yıkıldı. Lale hocamız FIFA Kokartı takan ilk hakemimiz de oldu. Ardından kadın hakemlerimizde bir artış oldu. Seçim Demirel, Dilan Deniz Gökçek gibi isimler de bu yolu iyi açtı. Tribünler de bunu kabullenmeye başladı.

NEDEN BİZ ORALARDA OLMAYALIM

Hakemliğe 2006’da başladım. Bu süreçteki en güzel olaylardan birisi StephanieFrappart ve kadın yardımcılarının Süper Kupa finaline atanmasıydı. Devrim niteliğinde bir atama oldu. Herkesin beklediği ve “Bir gün belki olur” dediği bir olay gerçekleşti. Bu atama birçok kadın hakemimizi ve hakem olmak isteyen kadınlarımızı cesaretlendirecektir. Antrenmanlarımız daha bir özveri ve umutla geçiyor. Bir kadın olarak “Yarın ben de yönetebilirim” diyerek çalışıyoruz. Neden bir Türk kadın hakemleri oralarda olmasın?

İŞ YÖNETİCİDE BİTİYOR

Eve giderken minibüse bindim. Şoför tanıdığımızdı ve benim hakem olduğumu biliyordu. Bana “Süper Kupa maçını izledin mi? Kadın hakem yönetti. İnşallah seni de oralarda görürüz” dedi. Çok duygulandım. Herkeste bir farkındalık yaratılmış durumda. 200’den fazla ülkede yayınlanan maçta kadın hakemlerin neler yapabileceğini tüm Dünya gördü. Bence iş yöneticide bitiyor. Bu yönetici biz kadınlara da güveniyorsa o zaman heyecanımız da olumlu düzeyde artıyor. Bu bakımdan UEFA Hakem Kurulu Başkanı Rosetti’ye ve UEFA’ya en büyük alkışı göndermemiz lazım.

Derya Şanlıtürk: Kadın

hakemliğinin önü açık

İlimizde “Kadın Survivor” olarak bilinen, Kocaeli Bölgesi C Klasman Hakemi Derya Şanlıtürk, kadın hakem Frappart’ın Süper Kupa finaline atanmasının önlerini açtığını belirtti ve şu düşüncelere yer verdi: Biz kadın hakemlerin işleri biraz daha zor. Çünkü erkeklere göre kadınlar futboldan anlamıyor. Son yıllarda futbolda kadın hakemlere öncelik verilmeye başlandı. Bu çok iyi bir gelişme.

IŞIK OLDU

Stephanie Frappart, Kadınlar Dünya Kupası’nda dikkat çekti. UEFA da Süper Kupa finali ataması ile Frappart’ı haklı olarak ödüllendirdi. What’supgrubumuza bu haberi gönderdiklerinde haberi ilk beğenenlerden birisi ben oldum. Bu atama beni inanılmaz motive etti. Frappart’ın oraya çıkması demek, Türkiye ve Dünya’daki tüm kadın hakemlere ışık oldu.

KOŞU, HAKEM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Zaten ülkemiz yıllar önce Lale Orta hocamıza çok önemli görevler vermişti. Birlikte çalıştığımızSeçim Demirel hocamız da Süper Lig’de yardımcı hakemlik yapmıştı. Tabii ki Seçim hocamızı oralarda görmek bizim ufkumuzu açtı. Frappart, erkeklerin bile koşmakta zorlandığı koşuları başarı ile geçtiği için de görevlendirildi. Koşunun hakem için ne kadar önemli olduğunu da burada görmüş olduk.

Tuğba Başkaya: Frappart finali

tüm kadınlar için yönetti

Kocaeli Bölgesi C Klasman Kadın Yardımcı hakemlerinden Tuğba Başkaya, Süper Kupa finaline atanan Frappart’ın atanmasının kadın hakemlere verilen değer açısından önemli olduğuna vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi: Öncelikle bu önemli maç için kadın triosu ataması yapan UEFA’ya gerçekten teşekkür ediyorum. Bu atamayla beraber biz kadınlara verilen değer ortaya koyulmuştur. Frappart tüm kadınları sahada başarı ile temsil etmiştir. O sadece final maçını yönetmekle kalmadı, biz kadınlar için de orada olduğunu biliyordu. Kendisini ve ekibini yürekten kutluyorum.Türkiye’de de profesyonel manada böylesi atamaların olacağına çok inanıyorum.