Sanayideki çalışma işe yaramadı

Geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağış, İzmit Sanayi Sitesi'nde su baskınına yol açmıştı. Su baskınlarının ardından konu hem gazetemiz başyazarı Tanzer Ünal'ın köşesinde hem de gazetemiz sütunlarında yer buldu. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile sanayi sitesinde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi.

BUGÜN YİNE SU BASTI

Sanyayi sitesinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından boruları kısa zamanda döşeyen ve mazgalları açan İSU ekiplerinin çalışmaları yeterli gelmedi. Bugün gerçekleşen aşırı sağnaktan sonra, sanayi sitesi yeniden sulara gömüldü.