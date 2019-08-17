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Sanayideki çalışma işe yaramadı

Geçtiğimiz günlerde İzmit Sanayi Sitesi'ni su basması üzerine gazetemiz konuyu gündeme getirmiş ve sitede çalışmalar başlamıştı. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, çalışmaların işe yaramadığını gözler önüne serdi

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Geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağış, İzmit Sanayi Sitesi'nde su baskınına yol açmıştı. Su baskınlarının ardından konu hem gazetemiz başyazarı Tanzer Ünal'ın köşesinde hem de gazetemiz sütunlarında yer buldu. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile sanayi sitesinde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. 

BUGÜN YİNE SU BASTI

Sanyayi sitesinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından boruları kısa zamanda döşeyen ve mazgalları açan İSU ekiplerinin çalışmaları yeterli gelmedi. Bugün gerçekleşen aşırı sağnaktan sonra, sanayi sitesi yeniden sulara gömüldü. 

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Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - OLSUN SU BASSIN.AUDİ 7 VEYA AUDİ 8 JEEP BİNELİM YETERKİ.VERİRİZ BİR DEMEÇ TIPKI ESKİ BAKAN EGEMEN BAĞIŞ GİBİ BAKARA MAKARA DERİZ,NASILSA BU MİLLET YER.SONRA UNUTUR GİDER.ESKİ BAŞKAN HUZURLUMU ACABA.BU DÜNYANIN ÖBÜR DÜNYASIDA VAR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Ağustos 17:04

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