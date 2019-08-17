Aşırı yağış tüm kenti etkiledi. Körfez’de ise inanılmaz bir manzara vardı. Ağadere caddesinde patlayan koalisyondan caddeye sular taştı. Kaşan kanalizasyon sebebiyle araçlar mahsur kaldı, Ağadere Caddesi tarife kapandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
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Körfez'de kanalizasyon patladı
Körfez'de aşırı yağış nedeniyle kanalizasyon patladı. Kanalizasyonun taşma anı görenleri hayrete düşürdü
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Aşırı yağış tüm kenti etkiledi. Körfez’de ise inanılmaz bir manzara vardı. Ağadere caddesinde patlayan koalisyondan caddeye sular taştı. Kaşan kanalizasyon sebebiyle araçlar mahsur kaldı, Ağadere Caddesi tarife kapandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz