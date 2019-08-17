Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:18 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:25 TSİ

Fuhuş baskın! 66 yabancı kadın sınır dışı edildi

Antalya'da yapılan fuhuş operasyonunda 66 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, 5 hamam ve masaj salonu, bir otel ve 42 ev geçici süreyle kapatıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Antalya il merkezinde “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçlarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda son olarak, 20’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 66 kadın şahsın fuhuş yaptığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca fuhuştan kazanıldığı düşünülen 2 bin 475 TL ve 335 dolara el konuldu.

42 EV MÜHÜRLENDİ

Yine adli işlemler kapsamında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden 42 şüpheli hakkında “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçundan işlem yapıldı ve 14 zanlı Antalya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Yapılan işlemler neticesinde gizli fuhuş yeri olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hamam-sauna ve masaj salonunun 390 gün, bir otelin 60 gün, bir pansiyonun 30 gün ve 42 evin bin 530 gün olmak üzere toplam 2 bin 10 gün Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Başkanlığı tarafından kapatılması sağlandı.

Bugün 16:18 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kandıra'da traktör devrildi mask
Kandıra'da traktör devrildi
Galericiler Sitesi'nde silahlar konuştu mask
Galericiler Sitesi'nde silahlar konuştu
Mehmet Pınar yaşamını yitirdi mask
Mehmet Pınar yaşamını yitirdi
14 yaşındaki kıza tatilde iğrenç taciz! mask
14 yaşındaki kıza tatilde iğrenç taciz!
Kandıra'da Roman iki grup arasında silahlı kavga: 3’ü ağır 17 yaralı mask
Kandıra'da Roman iki grup arasında silahlı kavga: 3’ü ağır 17 yaralı
Ünlü şarkıcı ölü bulundu mask
Ünlü şarkıcı ölü bulundu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması mask
Albayrak’tan itiraf gibi ‘sigara zammı’ açıklaması
Ahbap Gebze kuruluyor mask
Ahbap Gebze kuruluyor
Kocaeli'de yağmur etkili oldu mask
Kocaeli'de yağmur etkili oldu
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım" mask
"Olası deprem için Kocaeli'nin müdahale merkezi olarak planlanması lazım"
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi" mask
Şevki Yılmaz ne demek istedi? "İstanbul’u Sabetayistler kaybettirdi"
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor mask
Akpınar'da sinek istilası! Vatandaş belediyeden yardım istiyor

GALERİ

Dilovası TEM, sele teslim! mask
Dilovası TEM, sele teslim!
17 Ağustos şehitleri, mezarlarında gözyaşları ve dualarla anıldı mask
17 Ağustos şehitleri, mezarlarında gözyaşları ve dualarla anıldı
Yol köpürdü! mask
Yol köpürdü!
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi mask
Veriler, 20 yıl önceki Gölcük Depremi'nin dehşetini gözler önüne serdi
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor mask
İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor mask
Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL