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"Yüreğimiz Demirtaş ile beraber"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halen Edirne’de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halen Edirne’de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu.

Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş Bakırköy'de bir restoranda buluştu. Buluşmaya Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi Av. Aygün Demirtaş da katıldı. Başak Demirtaş'ın doğumgünü vesilesiyle pasta kesildi, Dilek İmamoğlu Başak Demirtaş'a bir fular hediye etti. Başak Demirtaş buluşmayı çok anlamlı ve önemli bulduğunu belirtti. Demirtaş, “Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Ama haksızlık ve hukuksuzluğun bu kadar toplumun her kesimine sirayet ettiği bir dönemde, toplumsal kutuplaşmanın bu kadar arttığı bir ortamda politik alanda da bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların yaşanılan bu zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağna inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi ve Dilek Hanım'a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halen Edirne’de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu.

Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş Bakırköy'de bir restoranda buluştu. Buluşmaya Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi Av. Aygün Demirtaş da katıldı. Başak Demirtaş'ın doğumgünü vesilesiyle pasta kesildi, Dilek İmamoğlu Başak Demirtaş'a bir fular hediye etti. Başak Demirtaş buluşmayı çok anlamlı ve önemli bulduğunu belirtti. Demirtaş, “Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Ama haksızlık ve hukuksuzluğun bu kadar toplumun her kesimine sirayet ettiği bir dönemde, toplumsal kutuplaşmanın bu kadar arttığı bir ortamda politik alanda da bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların yaşanılan bu zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağna inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi ve Dilek Hanım'a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da şöyle konuştu:

"Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların kimi zaman toplumu da rahatsız eden siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım. Bugün bu kadarız ama gelecekte belki masamız genişler, ben genişlemesinden memnuniyet duyarım kendi adıma. Bugün de Başak hanımla ve Selahattin beyin kızkardeşin ile ilk kez tanışmış oldum. Memnun da oldum. Selvi hanımla zaten aynı aileyiz. Başak hanımın bir kaç gün önceki doğumgünü buluşmaya da vesile oldu. Bir daha ki doğumgününü umut ederim eşiyle birlikte gönlünce kutlar. Dediğim gibi keşke masamız çok daha genişlese, birbirimizi daha iyi tanısak. Umarım gerçek olur."

DİLEĞİM BARIŞ VE DEMOKRASİ 

Başak Demirtaş doğumgünü pastasını keserken, “Çok teşekkür ederim, umuyorum ki çok daha özgür günlerde, barış dolu, demokrasinin çok daha güçlü olduğu günleri hep birlikte yaşarız, bunu umuyorum ve diliyorum.” dedi.

Kaynak: Oda Tv

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