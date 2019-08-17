Faruk Demir'in kardeş acısı

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Kocaeli Esnaf Kefalet Kooparatifi Başkanı Faruk Demir ve İrfan Demir’in kardeşi Fatma Arıkan hayatını kaybetti. Arıkan’ın cenazesi bugün (17 Ağustos Cumartesi) öğle namazının ardından 42 Evler Merkez Camii’nden kaldırılacak. Biz de merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.





