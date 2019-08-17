Faruk Demir'in kardeş acısı

Kocaeli Esnaf Kefalet Kooparatifi Başkanı Faruk Demir ve İrfan Demir’in kardeşi Fatma Arıkan hayatını kaybetti. Arıkan’ın cenazesi bugün (17 Ağustos Cumartesi) öğle namazının ardından 42 Evler Merkez Camii’nden kaldırılacak. Biz de merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz